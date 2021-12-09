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Андрусь Такинданг нарисовал мультфильм о Максиме Богдановиче

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  • 9.12.2021, 21:01
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Андрусь Такинданг нарисовал мультфильм о Максиме Богдановиче

Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения знаменитого белорусского поэта.

9 декабря 2021 года исполняется 130 лет со дня рождения знаменитого белорусского поэта Максима Богдановича.

Проект Wir.by апублікаваў семиминутный мультфильм «Да зор» («К звездам»), посвященный Максиму Богдановичу. Этот мультфильм нарисовал Андрусь Такинданг – известный не только как художник, но и как поэт, певец и телеведущий.

«Максим Богданович – поэт вневременный, внепространственный и вечно молодой. Перед вами мультфильм, где оживают его стихи на просторах от Древнего Египта до современного Минска», – говорится в описании мультфильма.

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