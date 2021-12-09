США ввели санкции против коррупционеров из Украины 7 9.12.2021, 21:10

5,618

Кто вошел в список.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против коррупционеров из Украины. В список попали бывший замглавы Администрации президента Украины Андрей Портнов и бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерств финансов США.

Андрей Портнов

Бывший заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов (во время президентства Виктора Януковича), как отмечает Минфин США, через взяточничество наладил обширные связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины.

"Портнов заслуженно обвинялся в использовании своего влияния для принятия решений в украинских судах, а также в подрыве усилий по реформированию судебной системы", - говорится в сообщении.

Также министерство отмечает, что в 2019 году Портнов пытался контролировать украинскую судебную систему и назначить лояльных чиновников на высшие судебные должности.

"В середине 2019 года Портнов вступил в сговор с высокопоставленным должностным лицом украинского правительства, чтобы сформировать высшие юридические институты страны в своих интересах и повлиять на Конституционный суд Украины. Кроме того, Портнов был замешан в попытке повлиять на генерального прокурора Украины", - добавили в Минфине США.

Под ограничения попал и благотворительный фонд Портнова.

Александр Тупицкий

Государственный департамент США объявил, что вводятся санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины за "серьезные коррупционные действия". В частности, за получение денежной взятки во время работы в украинской судебной системе.

Кроме того, под санкции попала его жена Ольга Тупицкая.

Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию США.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».