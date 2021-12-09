Politico: Лукашенко – чума Европы 4 9.12.2021, 21:26

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Американское издание назвало мозаичного психопата угрозой для Европы.

Издание Politico перечислило политиков, которых считает угрозой для Европы. В список попал мозаичный психопат Александр Лукашенко. Материал о нем опубликован на сайте издания.

Politico пишет, что «удушив» оппозицию внутри страны, Лукашенко начал провоцировать Польшу и Литву, став «одним из самых хлопотных соседей для ЕС».

В издании Синепалого сочли «чумой Европы». Помимо преследований оппозиции, Лукашенко обвинили в ведении гибридной войны против Евросоюза с помощью мигрантов и угоне рейса Ryanair, на борту которого находился Роман Протасевич. При этом Politico считает, что действия Лукашенко остаются безнаказанными.

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