К медикам в Брузгах за сутки обращаются около 70-80 мигрантов

К медикам в Брузгах за сутки обращаются около 70-80 мигрантов2
- 9.12.2021, 21:56
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«Туристы» Лукашенко нагружают белорусских медиков в период пандемии.
К медикам в транспортно-логистическом центре «Брузги», где белорусские власти организовали лагерь мигрантов, в сутки обращаются около 70-80 человек.
Об этом сообщает БелТА со ссылкой на врача скорой помощи Олега Писецкого.
В том числе есть обращения с детьми. Основные жалобы, с которым приходят люди, — насморк, першение в горле, боли в животе.