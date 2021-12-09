К медикам в Брузгах за сутки обращаются около 70-80 мигрантов 2 9.12.2021, 21:56

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К медикам в транспортно-логистическом центре «Брузги», где белорусские власти организовали лагерь мигрантов, в сутки обращаются около 70-80 человек.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на врача скорой помощи Олега Писецкого.

В том числе есть обращения с детьми. Основные жалобы, с которым приходят люди, — насморк, першение в горле, боли в животе.

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