Капитализация Apple приблизилась к $3 триллионам 9.12.2021, 22:33

Это больше, чем годовой ВВП Франции.

Корпорация Apple приблизилась к рыночной капитализации в $3 трлн всего спустя год после того, как она превысила отметку в 2 трлн. Об этом сообщает Reuters в четверг, 9 декабря.

Капитализация компании составляет $2,87 трлн, что является рекордом. В то же время ВВП Франции в 2020 году составил около $2,6 трлн.

Накануне после окончания торгов в США акции компании стоили $175,08. Чтобы добиться капитализации в $3 трлн, их цена должна возрасти до $182,85. Это произойдет очень скоро, потому что только в этом году стоимость акций уже увеличилась на 30% после роста на 80% в 2020 году.

"Apple, кажется, более защищена от приливов и отливов в мировой экономике из-за действительно сильного бренда. Она также имеет достаточно мощную линейку новых продуктов", - заявила старшая аналитик по инвестициям и рынкам Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.

Напомним, что ранее Apple за год нарастила прибыль на 65%. Чистая прибыль компании за финансовый год составила почти 95 миллиардов долларов. Ряд финпоказателй оказались рекордными.

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