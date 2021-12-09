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Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

  • 9.12.2021, 23:14
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Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 13 декабря.

Испанский «Вильярреал» стал последним участником плей-офф Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

В последнем матче турнира испанцы одержали победу над итальянской «Аталантой» со счетом 3:2 и обеспечили себе второе место в группе F, набрав десять очков. Встреча между командами была перенесена с 8 на 9 декабря из-за сильного снегопада в Бергамо.

Кроме «Вильярреала» в 1/8 финала Лиги чемпионов вышли четыре английских клуба: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси», испанские «Атлетико» и «Реал», итальянские «Интер» и «Ювентус», французские ПСЖ и «Лилль», португальские «Спортинг» и «Бенфика», а также немецкая «Бавария», голландский «Аякс» и австрийский «Зальцбург». Таким образом, определились все участники плей-офф Лиги чемпионов.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 13 декабря в швейцарском Ньоне.

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