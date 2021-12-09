Байден: Решение о вступлении Украины в НАТО зависит только от Украины

Байден: Решение о вступлении Украины в НАТО зависит только от Украины3
- 9.12.2021, 23:24
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Закончились переговоры президентов США и Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский завершил телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Переговоры продлились полтора часа, передает zn.ua.
Байден в разговоре с Зеленским подтвердил планы США о предоставлении помощи, чтобы Украина «могла дать отпор в любое время».
Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в эфире ток-шоу «Право на власть».
Кроме того президент США заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО зависит только от решения украинского народа и членов НАТО.