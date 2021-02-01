Плесень обитателя Кремля 10 Игорь Эйдман

1.02.2021, 8:56

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фото: navalny.com

История с путинским дворцом напоминает какой-то балаганный фарс из эпохи крепостничества.

В основе этого "водевиля" такой сюжет: помещик сделал крестьянке ребенка, а потом, чтобы не было скандала, пытается выдать ее замуж за какого-нибудь дворового, который должен взять грех хозяина и признать дитя своим. Путин в этой истории - помещик, а дворец - его незаконнорожденный ребенок.

Вначале в роли подставного "отца дворца" уговорили выступить крепостного олигарха Пономаренко. Тот признал "дитя" своим и какое-то время играл роль счастливого родителя, но потом буквально сбежал из под венца и отказался от своего "отцовства".

В помещичьей усадьбе - гвалт, скандал. Благородное семейство в шоке. Жена кричит помещику дурным голосом: " Так чей же это ребенок, супруг мой, уж не твой ли?". Кажется, помещик попался и сейчас его будут бить веером по щекам. Но тут на помощь хозяину приходит самый преданный старый слуга Ротенберг, который валится на колени перед помещицей: "Не вели казнить, матушка, мой грех, ребенка я наблудил". Далее - немая сцена...

А если серьезно, не только дворец Путина заплесневел, все его государство заплесневело, разложилось и протухло. Лежит, как гнилая рыба на берегу, и воняет на весь мир.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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