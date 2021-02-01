SZ: Закостенелая система Путина движется к испытанию на прочность 3 1.02.2021, 10:07

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Фото: REUTERS

Люди, выходящие на улицы, необязательно поддерживают Навального, но они выступают против Кремля.

"Кремль подавляет и новые протесты против Путина. Однако в лице Навального у президента появился противник, от которого он больше не избавится так легко", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung (перевод - inopressa.ru).

"Протесты в России никогда не остаются без последствий, - отмечает журналистка Зильке Бигалке. - В краткосрочной перспективе они приводят к арестам, в долгосрочной - к ужесточению законов. И всегда они приводят к вопросу о том, изменится ли что-то на этот раз и придется ли Владимиру Путину пойти на уступки. Ответ гласит: наверное, не в этот раз и не в следующий, но когда-нибудь. Закостенелая система Путина движется к испытанию на прочность".

"В воскресенье тысячи людей снова протестовали на улицах многих российских городов. К чему приведет их недовольство, вероятно, не знает и сам Кремль. Разветвленный аппарат безопасности реагирует старыми репрессивными навыками, в краткосрочной перспективе он обеспечит Кремлю покой, однако в остальном изменится немногое. Путин и в этот раз переждет демонстрации, проигнорирует желания протестующих. Тем самым он наносит ущерб самому себе, теперь, возможно, больший, чем когда-либо", - указывает издание.

"Хотя протесты не стали более крупными, чем в предыдущие годы, между ними есть отличия. Протестующие кажутся более решительными и смелыми, они машут своему коррумпированному правительству покрытыми золотой краской ершиками для унитаза, бросают снежки в полицейских. (...) Команда Алексея Навального (...) за неделю изменила свою тактику. В Москве через соцсети она направляла людей от одного места к другому, играя в кошки-мышки с негибким аппаратом безопасности", - говорится в статье.

"Такой поддержки, как у Навального, уже давно не было ни у одного критика Кремля, что также делает эти волнения особенными. (...) В отличие от Кремля у Навального, кажется, есть стратегия", - отмечает автор статьи.

"Теперь его команда хочет сделать протест постоянным, как в Беларуси, где уже несколько месяцев люди протестуют против правителя Александра Лукашенко. Там другая ситуация, протест последовал за фальсифицированными выборами, большинство отвергает Лукашенко. О Путине нельзя сказать то же самое. Однако осенью пройдут выборы в Госдуму. Тогда станет важным то, что думает молчащее большинство России".

"Люди, выходящие на улицы, необязательно поддерживают Навального, но они выступают против Путина. Они протестуют против правительства, которое обогащается, в то время как большинство россиян страдают от низких зарплат и коррупции. У Кремля достаточно ресурсов для того, чтобы пересидеть протесты или завершить их силовым путем. Однако недовольство людей таким образом не исчезнет", - заключает Süddeutsche Zeitung.

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