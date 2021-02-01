Ключевая развилка для страны 4 1.02.2021, 10:12

1,706

Беларусь на пороге финансовой нестабильности.

Объем директивного кредитования экономики в 2020 году резко увеличился. Белорусские и зарубежные аналитики полагают, что нерыночная практика финансирования экономики может привести к утрате финансовой стабильности в стране, пишет сайт naviny.by.

Денег Беларуси нужно много, а щедрости Кремля не видно

После валютного кризиса и трехкратной девальвации белорусского рубля, состоявшейся в 2011 году, а затем на рубеже 2014—2015 годов, кредиторы рекомендовали Беларуси сокращать объемы нерыночного (директивного) кредитования экономики. Именно такое кредитование, считают экономисты, было основной предпосылкой предыдущих валютных кризисов в Беларуси.

Последние пять лет белорусские власти учитывали рекомендации кредиторов и сокращали объемы административного финансирования экономики.

В 2016 году лимит директивного кредитования в Беларуси был установлен в размере 2,8 млрд рублей, в 2017-м снижен до 1,9 млрд рублей, а в 2018-м уменьшен до 1,24 млрд рублей. В 2019-м объем директивного кредитования был определен в размере 800 млн рублей, однако затем увеличен до 984 млн рублей.

В 2020-м, согласно постановлению Совмина, планировалось уменьшить объем директивного кредитования до 740 млн рублей, однако на практике все получилось совсем не так. В прошлом году объем нерыночного кредитования более чем в три раза превысил установленный лимит и составил 2,4 млрд рублей.

Год назад Нацбанк Беларуси выражал обеспокоенность тем, что объемы нерыночного кредитования остаются значительными. Проект дорожной карты по повышению эффективности экономики, который правительство последние годы готовило совместно с Всемирным банком, даже предусматривал, что с 2021-го директивное кредитование в Беларуси будет полностью прекращено.

Однако де-факто сейчас тренд иной: власти утвердили плановые показатели на этот год — по росту ВВП, зарплат, экспорта и инвестиций, намерены их выполнять, а для этого нужны деньги.

Поэтому перед банковской системой ставятся задачи изыскать ресурсы, чтобы обеспечить безусловное выполнение плановых показателей.

«Экономика должна развиваться… Нужно изыскивать возможность кредитования реального сектора экономики», — заявил Александр Лукашенко во время январской встречи с главой Нацбанка.

Приведет ли это поручение в конечном счете к тому, что директивное кредитование сохранится в больших объемах? Или деньги удастся привлечь на внешних рынках?

К слову, Александр Лукашенко в январе акцентировал внимание на том, что «денег сегодня в мире море» и их нужно привлечь в страну.

Между тем многие экономисты — и белорусские, и зарубежные — сходятся во мнении, что Беларусь может рассчитывать в нынешней политической ситуации только на российские кредитные ресурсы. Причем серьезные суммы без решения Кремля привлечь не удастся.

«Если речь идет о коммерческих кредитах на десятки миллионов долларов, то по таким вопросам крупные российские банки могут принимать решения самостоятельно. Когда речь заходит о сотнях миллионов долларов, требуется решения Кремля», — заявил в январе российский экономист, в прошлом зампред Банка России Сергей Алексашенко, принимая участие в онлайн-конференции по теме белорусского госдолга.

При этом эксперт дал понять, что «заливать» белорусскую экономику деньгами российские власти не планируют.

«Мне кажется, что позиция российского министра финансов Антона Силуанова — держать Беларусь на очень коротком поводке и давать по минимуму денег — возобладала. Поэтому Россия будет давать Беларуси денег столько, чтобы финансовый рынок в республике не рухнул, но на увеличение резервов за счет российских кредитов Беларуси рассчитывать уже не стоит», — полагает Алексашенко.

Станут ли белорусские власти, если не придут российские деньги, использовать директивные кредиты для выполнения плановых показателей в 2021 году?

Ключевая развилка для страны

На резкий всплеск объемов директивного кредитования в 2020 году отреагировало международное рейтинговое агентство Moody's. В январской записке аналитиков агентства говорится, что такой поворот событий может принести дополнительные проблемы белорусским банкам с госкапиталом.

«Резкий рост директивного кредитования отрицательно сказывается на кредитоспособности банков с госкапиталом, поскольку делает бизнес-стратегии этих банков всё более зависимыми от правительственной политики, а качество активов банков и их ликвидность — от платежеспособности государства», — отмечают аналитики Moody's.

При этом они обращают внимание, что платежеспособность государства, учитывая небольшой уровень резервов, весьма ограничена.

«Поскольку директивные кредиты в Беларуси предоставляются в основном крупным госпредприятиям, риски для качества активов банков смягчаются за счет широкой поддержки заемщиков со стороны государства. Однако способность правительства поддерживать неэффективные госпредприятия ограничена, что порождает риски ухудшения качества активов банков, несмотря на государственные гарантии», — считают аналитики Moody's.

Несмотря на потенциальные проблемы, которые генерируют директивные кредиты, в Беларуси этот инструмент административного перераспределения денег в экономике по-прежнему довольно активно используется.

«В госсекторе много проблемных предприятий, которые даже при какой-то благоприятной конъюнктуре не могут генерировать нормальные денежные потоки, а в кризисные времена тем более. Поскольку на реструктуризацию таких предприятий политической воли нет, их пытаются всячески поддерживать, в том числе через директивные кредиты», — подчеркнул в комментарии для БелаПАН старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

По его мнению, прошлогодний резкий рост (более чем в три раза по сравнению с запланированным уровнем) директивных кредитов был связан также со стремлением властей не допустить экономического спада в условиях пандемии.

Будущее директивного кредитования в Беларуси пока не определено, считают эксперты.

«Источником директивного кредитования экономики в последние годы выступали средства бюджета, который исполнялся с профицитом, и благодаря этому возникали остатки, что и позволяло нерыночным образом финансировать экономику. Сейчас бюджет дефицитный, остатки бюджета, накопленные в годы профицита, будут таять, и возникает вопрос, за счет каких источников будет фондироваться выдача директивных кредитов», — отметил в комментарии для БелаПАН старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук.

При этом он предполагает, что потребность правительства в сохранении директивного кредитования экономики будет оставаться.

«Власти ищут механизмы поддержания жизнеспособности госсектора. На принципиальные реформы госсектора власти не готовы. Попытки временно решить проблемы неэффективного госсектора директивными кредитами (в зависимости от механизма, как это будут делать) могут привести или к ослаблению финансового положения банков, либо к ускорению инфляционно-девальвационных процессов», — считает Крук.

Эксперты предполагают, что уже в этом году властям придется определиться с тем, будут ли они сохранять объем директивного кредитования на высоком уровне.

В этом году, судя по планируемому дефициту консолидированного бюджета (3% ВВП), могут закончиться остатки средств Минфина, накопленные за годы профицита, предполагает Иосуб.

«Когда это произойдет, возникнет принципиальный вопрос — либо сокращать объемы нерыночного кредитования, либо печатать деньги, и продолжать эту практику в прежнем объеме. Это будет ключевая развилка, от выбора властей зависит в будущем динамика инфляционно-девальвационных процессов», — резюмировал Вадим Иосуб.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».