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ТСН: Куда ведет белорусский след в убийстве Павла Шеремета

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  • 1.02.2021, 10:43
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ТСН: Куда ведет белорусский след в убийстве Павла Шеремета

Новые факты могут изменить ход дела.

Один из бывших сотрудников антитеррористического подразделения Беларуси дал показания. Убийство журналиста в Украине заказали белорусские спецслужбы. Павел Шеремет был личным врагом Александра Лукашенко.

Что же это за факты, которые могут перевернуть с ног на голову все расследования резонансного убийства? Подробнее — в сюжете украинского телеканала ТСН.

Напомним, бельгийское издание EUObserver опубликовало запись разговора, сделанную, как утверждает издание, в кабинете экс-главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева 11 апреля 2012 года. В ней обсуждается убийство политических оппонентов Александра Лукашенко, в том числе идет речь о необходимости ликвидировать журналиста Павла Шеремета. Аудиозапись интернет-изданию передал белорусский оппозиционный активист и бывший сотрудник антитеррористического спецподразделения «Алмаз» Игорь Макар.

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