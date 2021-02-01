Зима тревоги путинской 1 Дмитрий Милин

1.02.2021, 10:56

1,076

Глава Кремля выпал из актуальной повестки для общества.

Рассказы про ковид всем уже осточертели вместе с введенными ограничениями в рамках административного произвол противоречащего российской Конституции и российским законам в рамках безумного режима "готовности к чрезвычайно ситуации" (такой эзопов термин массового ограничения базовых гражданских прав).

Приключения в мире российской вакцины "Спутник V", рекламным лицом которой стал Путин, тоже уже мало кого интересуют, ибо тоже надоело.

Аналогично и сказки про успехи в перевооружении армии, сопровождаемые процентами, мультиками и явно сказочными утверждениями тоже перестали волновать граждан.

А что граждан волнует.

Во-первых, что волнует - это снятие безумных ковидных ограничений и конкретные сроки возврата к мирной "доковидной" жизни. Причем именно конкретные, а не неопределенное "в случае снижения мы можем пойти на ослабление..."

Во-вторых, это снижение уровня жизни, идущее уже почти десятилетие "потерянных 2010-х" в рамках нового путинского "застоя". Здесь было бы уместно поменять правительство, но этот последний козырь Путин использовал в прошлом году. Теперь все увидели, что правительство новое, а проблемы старые.

В-третьих (и это тоже последствие "застоя"), людей, и особенно молодежь, тревожит отсутствие каких-либо перспектив для них в России. Образованная молодежь видит, что для них закрыты социальные лифты (ранее самими геронтократами, а теперь уже "принцами" - детьми геронтократов) на Родине и успеха они могут добиться только покинув страну.

В-четвертых, это "дворец в Геленджике", ставший настолько "красной тряпкой" безумной роскоши во время народного горя с падением реальных доходов и ковидных ограничений, что Путин был вынужден оправдываться. А сама тема дворца стала главной в информационной повестке России.

Теперь Путин должен выступить с обращением к Федеральному собранию в котором предъявить какой-то "пряник" к продемонстрированному вчера "кнуту".

Причем национальные проекты, которые никому, кроме занятых в "освоении бюджетных средств" не интересны, второй раз населению не "продашь". Как "план восстановления экономики" о котором столько разговоров было весной и о котором все забыли.

Путин стоит перед проблемой ответа на вопрос: "Зачем России власть Путина и его казнокрадов и коррупционеров дальше?". И боюсь, никакого ответа на этот вопрос ни сам Путин, ни Администрация Президента придумать не способны.

А это означает, что протесты продолжаться, а ничего кроме жестокости власти так и не смогут предъявить до самого конца своей власти.

Дмитрий Милин, "Фейсбук"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».