Операция «Прикрытие» 2 1.02.2021, 11:06

1,376

Владислав Иноземцев

Россияне выходят не из-за Навального, они разочарованы во власти.

В прямом эфире «МБХ медиа» экономист и социолог Владислав Иноземцев рассказал о тактике Кремля в отношении протестов и о том, почему признание миллиардера Аркадия Ротенберга в том, что он собственник «дворца Путина» под Геленджиком, смешно и неубедительно.

«На самом деле этот объект, безусловно, был построен для высших должностных лиц государства, потому что та группа, которая сейчас управляет Россией, – это, по сути дела, «коллективный Путин», — сказал Иноземцев. — Ротенберг, Тимченко, еще какие-то другие люди — это все сегодня некая операция прикрытия обогащения вот этой группы, которая правит страной. Обогащение — это главная цель, скажем так, бенефициаров этого режима. И главный элемент протеста, который сейчас происходит, и будет нарастать, связан с тем, что этот жупел, этот образ олигархов, которыми пугали россиян многие годы, сегодня потускнел. Потому что основными выгодоприобретателями нынешней системы являются, конечно, чиновники».

Поэтому, как говорит Иноземцев, вопрос о том, кому формально принадлежит дворец под Геленджиком, несущественен.

«Я думаю, что и Ротенбергу он формально не принадлежит. Ведь никаких документов нам показано не было. Поэтому все эти объяснения абсолютно неубедительны. Когда мы имеем государственную охрану, погранотряды и зону, закрытую для полетов, все это указывает на то, что эта собственность принадлежит не бизнесмену, а политикам. Даже если формально какие-то бизнесмены там участвуют, то в любом случае их главный статус и их главное амплуа — это, конечно, близость к государственной власти», – подчеркнул он.

Экономист назвал 100 миллиардов рублей – сумму, в которую Алексей Навальный оценил поместье на Черноморском побережье – абстрактной и отметил, что предположить, сколько на самом деле оно может стоить, трудно.

Говоря о действиях силовиков на акциях 23 и 31 января, Владислав Иноземцев отметил, что Кремль будет и дальше придерживаться тактики жесткого подавления протестов и никакой другой альтернативной программы у него сегодня нет.

«Новое десятилетие, в которое входит путинский режим, не имеет никакой легитимации, кроме чистого насилия. Потому что и экономический подъем, который был в нулевые годы, не может возобновиться, и попытки легитимизировать правление через внешнеполитические авантюры, которые Путин предпринимал в 2010-х годах, — это все тоже исчерпано. И то, что мы видим в связи с изменением Конституции и с новыми законами об иностранных агентах, означает, что режим готовится к власти исключительно на штыках, — сказал Владислав Иноземцев. — Люди выходят не из-за Навального, они разочарованы во власти. Они понимают масштаб воровства, понимают масштаб лжи, который на них изливает официальная пропаганда, и этот масштаб будет только расти. И власть не сделает ничего, чтобы изменить свою политику, сделать ее более рациональной с точки зрения экономического роста. Это колея, в которую Кремль попал, и из которой даже не собирается выходить», — заключил эксперт.

Фильм Алексея Навального о дворце на берегу Черного моря собрал более 100 миллионов просмотров на YouTube меньше чем за две недели. Через десять дней после публикации расследования власти предложили свое объяснение существования резиденции на мысе Идокопас, заявив, что она принадлежит бизнесменам. Однако назвать их имена отказались.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».