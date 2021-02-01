Из-за санкций у российского олигарха Вексельберга заморозили счета на $1,5 миллиарда 1.02.2021, 11:24

Виктор Вексельберг

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В результате санкций пострадали не только заграничные проекты миллиардера, но и российские.

Свыше 1,5 млрд долларов оказались заблокированными на зарубежных счетах российского бизнесмена и основателя группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга после введения американский санкций. Об этом Вексельберг рассказал в интервью изданию Forbes.

По словам миллиардера, воспользоваться этими средствами можно только с разрешения Минфина США, однако ведомство не дает согласия вне зависимости от целей запроса.

«Даже не разрешили на благотворительные цели, на борьбу с пандемией ничего дать, хотя речь шла об относительно небольших суммах - несколько миллионов, которые я хотел направить на помощь в борьбе с коронавирусом в Европе. Это стало для меня очередным откровением. Как можно не разрешить дать деньги нуждающимся в такое сложное время?», - приводит издание слова бизнесмена.

Вексельберг подчеркнул, что в результате санкций пострадали не только заграничные проекты, но и российские. Он напомнил, что «Ренова» поддерживала Большой и Мариинский театры, различные музейные проекты и благотворительные фонды, финансирование большинства которых пришлось прекратить после введения санкций.

США в начале апреля 2018 года ввели санкции против РФ - в частности, внесли в черный список бизнесмена Виктора Вексельберга и контролируемую им группу «Ренова». Гражданам и компаниям США запрещается любой бизнес с фигурантами списка, а под угрозой вторичных санкций оказывается взаимодействие с ними и резидентов других стран.

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