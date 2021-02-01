Как изменился «индекс борща» в Пинске 2 1.02.2021, 12:00

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Цены на продукты, в отличие от зарплат, активно растут.

На некоторых интернет-порталах для определения благосостояния белорусов рассчитывают индекс «чаркі і шкваркі», а «Медиа-Полесье» выводит индекс борща. В этот раз решили посмотреть, сколько стоит тарелка домашнего борща в 2021 году и как изменились цены на продукты за 6 лет.

Для приготовления журналисты взяли простой рецепт, который будет под силу каждой хозяйке и не отнимает много времени:

- Говядина – 500 гр.

- Картофель — 2-3 шт.

- Капуста — 200 гр.

- Вода — 2 л.

- Чернослив — несколько шт.

- Чеснок — 6 зубчиков.

- Лук репчатый — 1 шт.

- Морковь — 1 шт.

- Свекла — 1 шт.

- Пюре томатное — 1 ст. ложка.

- Масло растительное — 3 ст. ложки.

- Сахар — 1, 5 ч. ложки.

- Уксус — 3 ст. ложки.

- Лист лавровый — 1 шт., соль, перец горошек.

Естественно, в магазине всё покупали с запасом, в упаковках, как правило, по килограмму. Для удобства читателей сделали табличку (цены 2015 года перевели с учётом деноминации и указали в скобках).

Из таблицы видно, что все цены выросли. Например, картошка подорожала в 4 раза, чеснок — практически в 5. Единственным ингредиентом, который подешевел, стал чернослив: 200 г стоит 1,8 рубля. За шесть лет чек с итоговой стоимостью продуктов потяжелел практически в 2 раза.

А теперь давайте рассчитаем стоимость тарелки домашнего борща с помощью калькулятора и сравним с ценами 2015 года.

В 2015 году стоимость тарелки домашнего борща была 3.655 или 36 копеек. В кафе 1 порция стоила 23.000 или 2,3 рубля, в столовой 4.550 или 45 копеек.

Стоимость тарелки домашнего борща в Пинске в 2021 году получилась – 57 копеек. В кафе — 1,5 рубля, в столовой — 50 копеек.

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