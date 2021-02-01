Франция призвала Германию отказаться от «Северного потока-2» 1 1.02.2021, 12:23

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Новый призыв из Парижа прозвучал на фоне репрессий против оппозиции в России.

На фоне ареста известного оппозиционера Алексея Навального Франция призвала правительство ФРГ отказаться от проекта строительства нового газопровода из России в Германию «Северный поток - 2». «Мы всегда говорили, что испытываем большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте», - сказал госсекретарь по делам Европы Клеман Бон в интервью радиостанции France Inter в понедельник, 1 февраля, сообщает dw.com.

На уточняющий вопрос о том, выступает ли Франция за свертывание проекта «Северный поток - 2», Бон ответил: «Мы, действительно, уже говорили это». Ранее прекращения строительства нового газопровода из-а ареста Навального уже потребовал Европарламент. США и ряд других стран Европы, в том числе Польша, уже давно резко критикуют германо-российский проект, предупреждая о риске дальнейшего усиления зависимости Германии от российского газа и негативных последствиях для восточноевропейских государств.

В самой Германии в последнее время также усиливаются призывы к приостановке «Северного потока - 2». В конце января работы по достройке газопровода в Балтийском море были возобновлены. Алексей Навальный в январе был задержан и арестован сразу по возвращении на родину из Германии, где он лечился от отравления в России боевым отравляющим веществом «Новичок». Навальный возлагает вину за отравление на Кремль.

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