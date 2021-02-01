«Мы - свободные граждане и молчать о творящемся в нашей стране не в силах!» 1.02.2021, 12:57

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Минчане сняли вдохновляющее видео.

Вот такое видео прислали телеграм-каналу «Хартия-97» жители минского микрорайона Домбровка:

«Мы - белорусы! Свободные граждане, а не рабы! И молчать о творящемся геноциде в нашей стране не в силах!»

«Мы - белорусы! Свободные граждане, а не рабы! И молчать о творящемся геноциде в нашей стране не в силах!» pic.twitter.com/EaF6DDjxY6 — charter97.org (@charter_97) February 1, 2021

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