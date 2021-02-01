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«Мы - свободные граждане и молчать о творящемся в нашей стране не в силах!»

  • 1.02.2021, 12:57
  • 1,331
«Мы - свободные граждане и молчать о творящемся в нашей стране не в силах!»

Минчане сняли вдохновляющее видео.

Вот такое видео прислали телеграм-каналу «Хартия-97» жители минского микрорайона Домбровка:

«Мы - белорусы! Свободные граждане, а не рабы! И молчать о творящемся геноциде в нашей стране не в силах!»

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