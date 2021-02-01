Врач рассказал, как отличить легкую форму коронавируса от ОРВИ 3 1.02.2021, 12:59

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Есть ключевой показатель.

Иногда трудно узнать, человек уже переболел COVID-19 или он перенес ОРВИ. Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий назвал основные симптомы легкой формы коронавируса, пишет «Апостроф».

По словам медика, при легком течении коронавируса у человека, как правило, невысокая температура или температура, которая исчезает на 2-3 день без употребления каких-либо лекарств. При этом легкое течение COVID-19 выглядит, как ОРВИ, но имеет отличные симптомы.

"Однозначно, может исчезнуть обоняние, как при тяжелом, так и при легком заболевании. Невысокая температура или температура, которая исчезает на 2-3 день без каких-либо препаратов. Все выглядит, как ОРВИ. Здесь главный вопрос: температура, слабость и сатурация. Если вы на пульсоксиметре видите, что сатурация не падает ниже 94, то соответственно мы говорим о легком течении COVID-19", - рассказал врач.

Медик отметил, что легкая форма COVID-19 происходит в основном у молодых людей.

"Что касается боли в горле, учитывая тех пациентов, которых я встречал, то если боль сильная и продолжается несколько дней, то это часто переходит в более тяжелую форму "ковида" и часто осложняется бактериальными инфекциями. Хотя не всегда. Все очень индивидуально" , - говорит врач.

Узнать о том, больной перенес коронавирус или ОРВИ, можно, сделав тест на антитела.

"Бессимптомная форма COVID-19 встречается очень редко, ее почти нет. Если вы уверены, что у вас была какая-то симптоматика, то проще сделать тест на иммуноглобулины. Если есть положительный - это означает, что вы переболели, нет антител - скорее, всего , вы не переболели ", - резюмировал Жиравецький.

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