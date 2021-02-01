Пропала экспертиза по факту смерти Романа Бондаренко

Пропала экспертиза по факту смерти Романа Бондаренко17
- 1.02.2021, 13:28
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В ней эксперты рассказали всю правду о причинах смерти минчанина.
По данным инициативы BYPOL, прокуратура намеренно затягивает проверку по факту убийства Романа Бондаренко.
Виной тому — пропавшая экспертиза.
При проведении экспертизы эксперты проявили принципиальность и в заключении указали правдивые сведения о механизме причинения телесных повреждений и причинах смерти Романа Бондаренко.
На высшем уровне было принято решение о том, что необходимо привлечь более лояльных экспертов, которые будут готовы изменить результаты экспертизы, что и было сделано.
Но, к несчастью для фальсификаторов, один из оригиналов первой экспертизы пропал.
В связи с пропажей подписанного и зарегистрированного в установленном порядке заключения эксперта, подменить результаты невозможно, так как в любой момент может «всплыть» первоначальный экземпляр.