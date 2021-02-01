Гейтс отреагировал на теории заговора о его причастности к пандемии 14 1.02.2021, 13:30

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Ранее он сам был вакцинирован от коронавируса.

Основатель Microsoft Билл Гейтс прокомментировал конспирологические теории о его причастности к пандемии. Об этом он заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung (перевод – korrespondent.net) в понедельник, 1 февраля.

По его словам, люди «простых решений» и задаются вопросом, не стоит ли кто-то за распространением вируса.

«Недостоверная информация мешает вакцинации, поэтому эпидемия продлится дольше», - сказал Гейтс.

Он добавил, что его фонд давно сталкивается с недоверием людей к вакцинам. Например, во время борьбы с полиомиелитом в таких странах, как Пакистан и Нигерия, были распространены слухи об опасности препарата - якобы он может привести к бесплодию.

«Нам пришлось обратиться к влиятельным людям, к религиозным лидерам, и попросить их объяснить преимущества вакцинации», - пояснил филантроп.

Гейтс считает, что коронавирус стал частью повседневной жизни - «так же, как землетрясения, торнадо или климатические изменения».

В то же время в задачи правительства входит защита граждан от этих событий, подчеркнул Гейтс. Если бы человечество было лучше готово к пандемии, все было бы иначе, в частности, уровень смертности был бы гораздо ниже, считает филантроп.

«Мы должны извлечь уроки», - сказал Гейтс, добавив, что следующая пандемия может быть «в десять раз хуже».

«Надеюсь, через два года все будет по-другому. Вакцины, тесты, лекарства, эпидемиология, мониторинг - многое можно сделать», - подытожил Гейтс.

Напомним, что ранее Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса. Билл Гейтс получил первую дозу вакцины и прекрасно себя чувствует после прививки.

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