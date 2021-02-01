В местах, связанных с восстанием Кастуся Калиновского, побывали активисты Барановичей
- 1.02.2021, 13:50
Активисты посетили церковь, где повстанцы давали присягу.
Барановичские активисты вместе с гидом 1 февраля, в связи с 157-ой годовщиной начала восстания Кастуся Калиновского, отправились в путешествие по историческим местам, где происходили события, связанные с Миловидской битвой, пишет intex-press.by.
Активисты посетили:
- бывшую Миловидскую почтовую станцию. Там повстанцы захватили коней, повозки, кареты, спилили телофонные столбы.
- церковь, где повстанцы давали присягу.
- мемориал, где возложили венки и цветы к каплице и камню,
- место, где был бой,
- деревню, где Калиновский провел осмотр войска и совет.