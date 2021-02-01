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В местах, связанных с восстанием Кастуся Калиновского, побывали активисты Барановичей

  • 1.02.2021, 13:50
В местах, связанных с восстанием Кастуся Калиновского, побывали активисты Барановичей
Кастусь Калиновский. иллюстрация: svaboda.org

Активисты посетили церковь, где повстанцы давали присягу.

Барановичские активисты вместе с гидом 1 февраля, в связи с 157-ой годовщиной начала восстания Кастуся Калиновского, отправились в путешествие по историческим местам, где происходили события, связанные с Миловидской битвой, пишет intex-press.by.

Активисты посетили:

- бывшую Миловидскую почтовую станцию. Там повстанцы захватили коней, повозки, кареты, спилили телофонные столбы.

Фото: facebook.com/permalink

- церковь, где повстанцы давали присягу.

- мемориал, где возложили венки и цветы к каплице и камню,

Фото: facebook.com/permalink

- место, где был бой,

- деревню, где Калиновский провел осмотр войска и совет.

Фото: facebook.com/permalink
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