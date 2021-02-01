Топ-менеджера «Зубр Капитал» Евгения Бачищева арестовали на 15 суток 1 1.02.2021, 14:08

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Евгений Бачищев

Также вчера был задержан еще один представитель компании.

Судья Лидия Телица присудила топ-менеджеру «Зубр Капитал» Евгению Бачищеву 15 суток ареста. Он был задержан вчера, пишет nn.by.

«Зубр Капитал» — инвестфонд, который вкладывает деньги в перспективные частные белорусские компании.

Евгений Бачищев руководит департаментом контроллинга и менеджмента рисков, он член совета директоров СофтКлуб и наблюдатель в советах директоров av.by, Uniflex, Softline (белорусский контур), ROBOLAB, MediaCube, Атлант Консалт.

Также вчера был задержан представитель «Зубр Капитал» Николай Шестак.

На 15 суток арестовали и дочь экономиста Вадима Иосуба Наталью.

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