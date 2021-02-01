Топ-менеджера «Зубр Капитал» Евгения Бачищева арестовали на 15 суток

Топ-менеджера «Зубр Капитал» Евгения Бачищева арестовали на 15 суток1
- 1.02.2021, 14:08
- 1,131
Также вчера был задержан еще один представитель компании.
Судья Лидия Телица присудила топ-менеджеру «Зубр Капитал» Евгению Бачищеву 15 суток ареста. Он был задержан вчера, пишет nn.by.
«Зубр Капитал» — инвестфонд, который вкладывает деньги в перспективные частные белорусские компании.
Евгений Бачищев руководит департаментом контроллинга и менеджмента рисков, он член совета директоров СофтКлуб и наблюдатель в советах директоров av.by, Uniflex, Softline (белорусский контур), ROBOLAB, MediaCube, Атлант Консалт.
Также вчера был задержан представитель «Зубр Капитал» Николай Шестак.
На 15 суток арестовали и дочь экономиста Вадима Иосуба Наталью.