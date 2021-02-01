«Это может вызвать брожения, протестные настроения среди офицеров и военных» 6 1.02.2021, 14:22

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Чем чревата отправка белорусских миротворцев в Сирию?

Новость насчет гипотетической отправки белорусских солдат в Сирию имеет целый вал глубоких последствий, пишет Telegram-канал "Рефлексия и реакция".

На первом уровне все выглядит неплохо: братьям-россиянам поможем, имиджево повоюем с терроризмом, а найти какое-то количество горячих голов, готовых за деньги или за адреналин рискнуть жизнью - вообще не проблема для любой страны.

Но на более глубоком уровне это означает крах в определенном смысле имиджа белорусской армии. Есть два столпа, на которых стоит идея офицера связать жизнь именно с ВС РБ, а не с ВС РФ, хоть там и платят больше. Эти два столпа - "служить возле дома" и "в горячую точку не пошлют". Какие бы не были оклады в армии России, но всегда было понимание что за этот оклад можно поехать на Дальний Восток в 9000 км от родного дома, если родина прикажет. А можно поехать туда откуда реально можно вернуться в цинковом ящике. Это сегодня там очередь добровольцев, а завтра очереди может не стать, а обязательства есть. Поэтому родина прикажет ехать тебе. Военные, как бы это странно не звучало, в массе воевать совсем не любят.

Второй фактор - это имидж страны в среде радикальных исламистов. Правильный имидж - не лезть никуда и ничего не прилетит оттуда. Неправильный имидж - лезть туда и заводить себе там врагов, а враги заведутся очень быстро. Мстят такие ребята терактами на территории тех стран, которые по их мнению, зря лезут куда не нужно.

При этом если второй фактор остается гипотетическим до момента реальных первых столкновений там, то первый фактор уже работает. Даже если все это останется на уровне разговоров, сама возможность отправки туда уже порождает брожения в офицерской среде. С точки зрения протестных настроений военных, эта новость в сто тысяч раз важнее любых моральных составляющих нынешнего городского протеста. И отличный козырь для протестующих: "ради чего вы будете там умирать?". Байкам про "интернациональный долг в борьбе с терроризмом" удовлетворятся далеко не все.

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