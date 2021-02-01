Зеленский: У меня есть очень простой вопрос: господин Байден, почему мы до сих пор не в НАТО?10
- 1.02.2021, 14:23
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Для Украины стать членом НАТО – вопрос безопасности.
Президент США Джо Байден может поспособствовать членству Украины в НАТО. Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский выразил в записанном 23 января интервью Axios on HBO, расшифровку которого опубликовал 1 февраля "Голос Америки".
Речь об Альянсе зашла, когда журналист спросил у Зеленского, что нужно Украине от США.
"Мы благодарны за все. Но если мы, украинцы и Украина, хотим быть равноправным членом Альянса, равноправным членом НАТО... Это один из важнейших вопросов безопасности – той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?" – сказал президент Украины.
Он считает, что если бы Украина была членом НАТО, эскалации конфликта на Донбассе не было бы.