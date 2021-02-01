Назван лучший способ сбросить вес и продлить жизнь 1 1.02.2021, 14:35

Исследование американских специалистов.

Поддерживать тело в тонусе помогает бег или быстрая ходьба. Любая физическая активность на свежем воздухе поставляет в кровь и ткани достаточное количество кислорода, отмечают американские ученые, которых цитирует orthodox.od.ua.

Специалисты выяснили, что бег положительно сказывается и на ментальных способностях – он уменьшает тревожность. Также бег считают лучшим способом сбросить вес.

Кроме того, регулярные пробежки увеличивают продолжительность жизни. Так, при 10 минутах тренировок в день со скоростью 9–10 км/ч значительно снижается риск смерти от различных причин. Бегуны живут на 3,8–4,7 лет дольше тех людей, которые не занимаются спортом, показывают результаты ряда исследований.

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