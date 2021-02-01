закрыть
1 февраля 2021, понедельник, 15:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Назван лучший способ сбросить вес и продлить жизнь

1
  • 1.02.2021, 14:35
Назван лучший способ сбросить вес и продлить жизнь

Исследование американских специалистов.

Поддерживать тело в тонусе помогает бег или быстрая ходьба. Любая физическая активность на свежем воздухе поставляет в кровь и ткани достаточное количество кислорода, отмечают американские ученые, которых цитирует orthodox.od.ua.

Специалисты выяснили, что бег положительно сказывается и на ментальных способностях – он уменьшает тревожность. Также бег считают лучшим способом сбросить вес.

Кроме того, регулярные пробежки увеличивают продолжительность жизни. Так, при 10 минутах тренировок в день со скоростью 9–10 км/ч значительно снижается риск смерти от различных причин. Бегуны живут на 3,8–4,7 лет дольше тех людей, которые не занимаются спортом, показывают результаты ряда исследований.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сопротивление – метод абсолютный
Сопротивление – метод абсолютный Ирина Халип
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік Барыс Хамайда
Уйти в прорыв и там остаться
Уйти в прорыв и там остаться Владимир Халип
История повторяется?
История повторяется? Леонид Невзлин