Назван лучший способ сбросить вес и продлить жизнь

Назван лучший способ сбросить вес и продлить жизнь1
- 1.02.2021, 14:35
Исследование американских специалистов.
Поддерживать тело в тонусе помогает бег или быстрая ходьба. Любая физическая активность на свежем воздухе поставляет в кровь и ткани достаточное количество кислорода, отмечают американские ученые, которых цитирует orthodox.od.ua.
Специалисты выяснили, что бег положительно сказывается и на ментальных способностях – он уменьшает тревожность. Также бег считают лучшим способом сбросить вес.
Кроме того, регулярные пробежки увеличивают продолжительность жизни. Так, при 10 минутах тренировок в день со скоростью 9–10 км/ч значительно снижается риск смерти от различных причин. Бегуны живут на 3,8–4,7 лет дольше тех людей, которые не занимаются спортом, показывают результаты ряда исследований.