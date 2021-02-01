Экс-кандидат в президенты: Весна на носу, люди будут выходить 3 1.02.2021, 14:32

фото: Reuters

Власти продолжают заниматься выстраиванием параллельного мира.

Бывший председатель Федерации профсоюзов Беларуси и единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 Владимир Гончарик в комментарии udf.by отметил, что власти рискуют, продолжая нагнетать обстановку в стране.

«Логика у них, видимо, такая: была с их точки либерализация, которая привела к тому, что народ вышел на улицы на протест, поэтому законодательство нужно ужесточить. Но проблему таким образом, конечно, не решить. Если сильно закручивать гайки, то сорвешь резьбу. Похоже, к этому идет дело и у нас», – сказал Гончарик.

Он удивлен, что несмотря на массовые протестные настроения власти продолжают заниматься выстраиванием параллельного мира.

«Все та же пластинка. Власти упорно отказываются увидеть и социальную, и политическую основу протестов. Отказываются говорить о фальсификации результатов президентских выборов», – отметил Гончарик.

«Так как причины недовольства не искоренены, люди выходили и будут выходить. Весна на носу», – резюмировал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».