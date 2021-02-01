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В России военное судно превращается в очередной «корабль призрак»

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  • 1.02.2021, 14:39
В России военное судно превращается в очередной «корабль призрак»
фото с сайта: sprotyv.info

Ядерная держава…

Если вы думаете, что это очередной большой десантный корабль, приписанный к "сирийскому экспрессу", то вы ошибаетесь, пишет "Информационное сопротивление".

Это — большой десантный корабль проекта 1174 «Александр Николаев», который был выведен из состава ВМФ в 2006 году. С 2015 находится в Фокино у пирса 100-й бригады десантных кораблей в бухте Абрек залива Стрелок для последующей утилизации.

Но намедни его ветром унесло от пирса и теперь неуправляемый БДК полного водоизмещения 14 тыс тонн путешествует по бухтам и заливам Японского моря.

Ядерная держава…

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