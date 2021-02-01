В России военное судно превращается в очередной «корабль призрак»2
- 1.02.2021, 14:39
Ядерная держава…
Если вы думаете, что это очередной большой десантный корабль, приписанный к "сирийскому экспрессу", то вы ошибаетесь, пишет "Информационное сопротивление".
Это — большой десантный корабль проекта 1174 «Александр Николаев», который был выведен из состава ВМФ в 2006 году. С 2015 находится в Фокино у пирса 100-й бригады десантных кораблей в бухте Абрек залива Стрелок для последующей утилизации.
Но намедни его ветром унесло от пирса и теперь неуправляемый БДК полного водоизмещения 14 тыс тонн путешествует по бухтам и заливам Японского моря.
Ядерная держава…