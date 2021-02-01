Новый посол США в Минске посетит европейские столицы для обсуждения ситуации в Беларуси 2 1.02.2021, 14:43

Джули Фишер

Встречи пройдут в течение семи дней.

Назначенная глава дипломатической миссии США в Беларуси Джули Фишер, недавно утвержденная Сенатом, в течение 1-8 февраля посетит несколько европейских городов, сообщает «Радыё Свабода».

Как сообщили в американском посольстве, в рамках текущих консультаций Джули Фишер встретится с представителями правительств, научных кругов и гражданского общества для обсуждения совместной работы для поддержки белорусского народа в сохранении суверенитета и независимости, укрепления демократии и повышения благосостояния.

Ранее Джули Фишер занимала должности заместителя постоянного представителя США при НАТО, временной поверенной в делах США в России, а также работала в американских посольствах в Грузии и в Украине.

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