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Новый посол США в Минске посетит европейские столицы для обсуждения ситуации в Беларуси

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  • 1.02.2021, 14:43
Новый посол США в Минске посетит европейские столицы для обсуждения ситуации в Беларуси
Джули Фишер

Встречи пройдут в течение семи дней.

Назначенная глава дипломатической миссии США в Беларуси Джули Фишер, недавно утвержденная Сенатом, в течение 1-8 февраля посетит несколько европейских городов, сообщает «Радыё Свабода».

Как сообщили в американском посольстве, в рамках текущих консультаций Джули Фишер встретится с представителями правительств, научных кругов и гражданского общества для обсуждения совместной работы для поддержки белорусского народа в сохранении суверенитета и независимости, укрепления демократии и повышения благосостояния.

Ранее Джули Фишер занимала должности заместителя постоянного представителя США при НАТО, временной поверенной в делах США в России, а также работала в американских посольствах в Грузии и в Украине.

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