«Мы принципиально обязаны поддерживать демократические движения и призывы к демократии во всем мире» 1.02.2021, 14:53

Эгилс Левитс

Фото: Delfi.lv

Президент Латвии призвал ЕС к санкциям против России.

Президент Латвии Эгилс Левитс на фоне подавления протестов в России призвал Европейский Союз ввести санкции против Москвы. В интервью радиостанции Deutschlandfunk в понедельник, 1 февраля, Левитс сказал, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность применения против России санкционного механизма, который был одобрен в минувшем году и позволяет замораживать имущество, а также вводить визовые запреты в отношении лиц, грубо нарушающих права человека или получающих выгоду от этого, пишет сайт dw.com.

По словам латвийского президента, сейчас будет правильно оказать людям в России символическую и политическую поддержку. «Это чрезвычайно важно, это укрепляет дух движения за демократию», - пояснил он, напомнив об опыте стран Балтии, которые 30 лет назад добились независимости от СССР благодаря демократическому движению.

Значительный демократический потенциал

Массовые протесты, которые в конце минувшей недели вновь прошли почти в 100 российских городах, свидетельствуют об отнюдь не незначительном демократическом потенциале в России, полагает Эгилс Левитс. «Демократия - базовая ценность Европейского Союза. Поэтому мы принципиально обязаны поддерживать демократические движения и призывы к демократии во всем мире», - подчеркнул он.

Эстония, Литва и Латвия еще в ходе конференции глав МИД стран ЕС на прошлой неделе высказались за введение санкций против России. Правительство ФРГ заявило, что сначала желает дождаться исхода запланированного на 2 февраля судебного заседания по делу оппозиционера Алексея Навального, который в январе был арестован на 30 суток по обвинению в нарушении требований условного срока наказания.

Навальный, который был отравлен в России боевым отравляющим веществом «Новичок», 17 января вернулся на родину, несмотря на угрозу органов юстиции РФ изменить его наказание по делу «Ив Роше» с условного на реальное. По прибытии в Москву он был незамедлительно задержан сотрудниками ФСИН. Арест Навального вызвал волну протестов по всей России.

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