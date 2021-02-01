Ученые рассказали, способны ли кварцевые лампа уничтожить коронавирус 5 1.02.2021, 15:02

1,888

Многие применяют кварцевые лампы в том числе в домашних условиях.

Ученые рассказали, способны ли эти средства эффективно бороться с COVID-19. Кварцевые лампы используются в медицине на протяжении нескольких десятилетий, пишет lenta.ua.

Они способны уничтожать вирусы и бактерии, которые выработали стойкость к антибиотикам. Такие светильники ставятся в больничных палатах и их же применяют для обработки хирургических инструментов. Недавно специалисты проверили, как ультрафиолет воздействует на коронавирус. Исследование показало, свет с длиной волны 222 нм успешно борется с частицами заболевания.

Тем не менее, применять кварцевые лампы в домашних условиях нужно с большой осторожностью. Ультрафиолетовый свет, который те производят, может стать причиной возникновения рака кожи. Чтобы не допустить развития онкологического заболевания, нужно очень осторожно применять такие устройства и следовать всем требованиям изготовителя.

Напомним, израильские ученые создали уникальное эффективное устройство ProtectAir для нейтрализации коронавируса в закрытых помещениях, где риск заразиться возрастает в разы. Устройство уже широко применяется во всех сферах жизни и деятельности израильтян. Теперь этот незаменимый прибор появился и в Украине.

ProtectAir очень прост в использовании. Для дезинфекции помещения нужно установить его в центре комнаты на высоте 1,8 метра. Уже после двух часов работы в пустой комнате, вирусная нагрузка снизиться на 50%, а после 24 часов – комната будет чиста от вирусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».