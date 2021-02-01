В Казахстане разработали приложение, которое делит людей по цветам 6 1.02.2021, 15:17

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Фото: profit.kz

Приложение призвано «обезопасить посещение общественных мест».

Министерство цифрового развития и Минздрав Казахстана разработали приложение Ashyq для контроля за перемещениями жителей, которое показывает их цветовой рейтинг, пишет «Новое время».

Приложение призвано «обезопасить посещение общественных мест», перед входом в которые придется показать свой цветовой рейтинг, отмечают чиновники.

«Теперь для посещения данных мест необходимо отсканировать специальный QR-код и предъявить на входе. Приложение, в свою очередь, отобразит рейтинг риска, который делится на красный, желтый, синий и зеленый статусы», — говорится в сообщении министерства.

Красный статус обозначает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении.

Желтый — частичное ограничение передвижения: пользователь обозначен в базе данных ПЦР как контактный, разрешено посещение продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 метров от места, где пациент соблюдает режим домашней изоляции.

Синий — для данного статуса нет ограничений в передвижении, кроме мест, где ПЦР является обязательным (например, в аэропорту).

Зеленый статус обозначает, что ограничений в передвижении нет и данный пользователь обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19.

«Отображение данных статусов даст возможность бизнесу продолжать свою деятельность и не подвергать опасности посетителей. При отсутствии смартфона у посетителей в приложении имеется функция для сотрудников, контролирующих вход в помещение, которые смогут проверить статус посетителя посредством ИИН или сканирования штрих-кода, расположенного на удостоверении личности», — поясняет пресс-служба.

Мобильное приложение Ashyq доступно для скачивания в App Store и Play Market.

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