Прогнозы сбылись: лекарства в Беларуси дорожают из-за НДС 10 1.02.2021, 15:20

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Казна пустеет.

Как ранее сообщал источник office life, в Беларуси начинается повышение розничных цен на лекарства из-за введения НДС на эти товары. Например, госкомпания «Белфармация» информирует, что «в связи с изменением законодательства» с 1 февраля цены могут быть изменены. О повышении прямо не сказано.

Колумнист Леонид Фридкин отмечает, что в кризисы увеличение налогов — не редкость:

- Государству нужны деньги, а НДС заслуженно считается самым собираемым налогом и крупнейшим источником бюджетных доходов.

Замминистра финансов Юрий Селиверстов при этом ранее обещал выделить из бюджета дополнительные средства для обеспечения лекарствами стационаров и льготников. Также заявлялось, что «необоснованным» ростом цен займутся МАРТ и Минздрав.

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