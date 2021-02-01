Прогнозы сбылись: лекарства в Беларуси дорожают из-за НДС

Прогнозы сбылись: лекарства в Беларуси дорожают из-за НДС10
- 1.02.2021, 15:20
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Казна пустеет.
Как ранее сообщал источник office life, в Беларуси начинается повышение розничных цен на лекарства из-за введения НДС на эти товары. Например, госкомпания «Белфармация» информирует, что «в связи с изменением законодательства» с 1 февраля цены могут быть изменены. О повышении прямо не сказано.
Колумнист Леонид Фридкин отмечает, что в кризисы увеличение налогов — не редкость:
- Государству нужны деньги, а НДС заслуженно считается самым собираемым налогом и крупнейшим источником бюджетных доходов.
Замминистра финансов Юрий Селиверстов при этом ранее обещал выделить из бюджета дополнительные средства для обеспечения лекарствами стационаров и льготников. Также заявлялось, что «необоснованным» ростом цен займутся МАРТ и Минздрав.