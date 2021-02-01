закрыть
1 февраля 2021, понедельник, 16:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Прогнозы сбылись: лекарства в Беларуси дорожают из-за НДС

10
  • 1.02.2021, 15:20
  • 2,095
Прогнозы сбылись: лекарства в Беларуси дорожают из-за НДС

Казна пустеет.

Как ранее сообщал источник office life, в Беларуси начинается повышение розничных цен на лекарства из-за введения НДС на эти товары. Например, госкомпания «Белфармация» информирует, что «в связи с изменением законодательства» с 1 февраля цены могут быть изменены. О повышении прямо не сказано.

Колумнист Леонид Фридкин отмечает, что в кризисы увеличение налогов — не редкость:

- Государству нужны деньги, а НДС заслуженно считается самым собираемым налогом и крупнейшим источником бюджетных доходов.

Замминистра финансов Юрий Селиверстов при этом ранее обещал выделить из бюджета дополнительные средства для обеспечения лекарствами стационаров и льготников. Также заявлялось, что «необоснованным» ростом цен займутся МАРТ и Минздрав.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сопротивление – метод абсолютный
Сопротивление – метод абсолютный Ирина Халип
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік Барыс Хамайда
Уйти в прорыв и там остаться
Уйти в прорыв и там остаться Владимир Халип
История повторяется?
История повторяется? Леонид Невзлин