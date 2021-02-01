Протесты в России: «мерцающая» стратегия не дает протестам остыть Александр Рыклин

1.02.2021, 15:28

1,547

Постоянная эскалация, чередование форматов, неожиданные ходы и «сюрпризы» для власти — ее ключевая часть.

Тот самый случай, когда эмоции обуздать не получается. Да и стоит ли? Вот к уже задержанному и лежащему в снежном месиве демонстранту полицейский безо всякой на то нужды применяет электрошокер. Просто чтобы посмотреть, как это работает на людях. На животных-то, небось, они уже потренировались.

Вот несколько правоохранителей набрасываются на парня и начинают его яростно избивать дубинками, как будто он их личный стародавний и лютый враг. Вот офицер, убегающий от толпы, достает табельное оружие и, кажется, даже передергивает затвор. Но вот что заслуживает особого внимания. На кадрах прекрасно видно: никто из демонстрантов врассыпную не бросился и даже не отступил. Это поразительно — профессионалы знают, что навык сохранять хладнокровие перед лицом угрозы огнестрельного оружия достигается путем длительных тренировок.

В минувшее воскресенье в России был установлен очередной «рекорд»: больше пяти тысяч задержанных по стране в течение одного дня протестов. В лидерах ожидаемо Москва и Питер. Где будут размещать новых «арестантов», совершенно не ясно — спецприемники забиты еще с прошлой акции.

В истории с массовыми задержаниями есть некая интрига. Кажется, как лучше всего убедить общественность, что «протест сдувается»? (Об этом в эфире даже «Дождя» говорили все провластные политологи.) Так очевидно же: предъяви не полторы тысячи захваченных, а сто. Вот вам и убедительное доказательство. Но для силовиков это невозможный сценарий. Потому что тогда в высоком кабинете их грозно спросят: «А если в городе тишь, гладь да божья благодать, зачем же мы тогда весь его уставили вашими клоунами в скафандрах? Зачем все эти полицейские ужасы, сопряженные с чудовищными имиджевыми издержками? Зачем было демонстрировать стране, что столица на осадном положении, что Навальный, оказывается, очень важная персона, если из-за него приходится идти на невиданные и даже неслыханные меры? Получается, товарищи генералы, вы меня подставили». Вот тут и наблюдается развилка: говорящие головы с экранов телевизоров говорят, что протест сдувается, а многозвездные генералы, устраивая кровавые побоища, утверждают обратное — он только набирает обороты.

То, как Москва встретила последний день января, действительно впечатляет. Полностью блокированный центр города, перекрытые улицы и целые районы, поезда метро, которые без остановок проносятся по пустынным станциям, измененные маршруты наземного транспорта. Причем заранее анонсированными ограничениями дело не обошлось. По мере движения колонн власти закрывали все новые и новые станции метро. Сначала «Сухаревскую» и «Красные ворота», потом «Красносельскую» и «Сокольники». Оцепленный силами ОМОНа и Росгвардии центр, который по периметру никто не атаковал, превратился в какую-то запретную зону то ли с повышенным уровнем радиации, то ли подвергшуюся страшному стихийному бедствию.

Впрочем, в этот раз организаторы протеста действовали слаженно и эффективно — их план использовать телеграм-каналы, несколькими месяцами ранее протестированный в Беларуси, себя полностью оправдал. Колонны демонстрантов сначала собрались у Площади трех вокзалов, а потом согласованно двинулись в сторону СИЗО «Матросская тишина». Правда, и силовики (на улице их все чаще называют «карателями» или «оккупантами») подготовили свои сюрпризы — применили новую тактику. В этот день омоновцы значительные скопления граждан не атаковали. Они сначала дробили колонны на небольшие сегменты, окружали их и начинали жесточайшие задержания с совершенно не оправданным применением спецсредств. Похватали и некоторое количество известных людей. В разное время и в разных точках города были захвачены Юлия Навальная, Илья Яшин, Сергей Пархоменко. В лапы к правоохранителям на некоторое (впрочем, не очень продолжительное) время попал член СПЧ Николай Сванидзе. Но хедлайнером минувшего протестного дня, вне всякого сомнения, стал Питер.

Картинки из северной столицы вызывали необыкновенный прилив воодушевления. Конечно, я могу ошибаться, но мне кажется, в этот раз в Питере на улицы вышло не меньше людей, чем в Москве. Марш по Гороховой, огромное скопление демонстрантов на Пионерской площади, стычки с силовиками на Сенной — все это производило впечатление буквально восставшего города. Да и по накалу атмосферы, по драматизму происходивших событий Питер в этот раз Москву превзошел. Честь и хвала прекрасному городу!

Страна в целом тоже не подкачала: десятки городов, где от людей подчас требуется большее мужество, чтобы выходить на акции, чем в столицах, продемонстрировали свое отчетливое нежелание дальше мириться с происходящим в России.

Во многих дискуссиях и обсуждениях прозвучала вполне ожидаемая аналогия с событиями в Беларуси. На мой взгляд, пока протесты в России и Беларуси сравнивать довольно сложно по целому ряду причин. Во-первых, белорусский протест был на порядок более массовым — это утверждение очевидно и не требует специальных доказательств. Наращивание российского протеста, доведение его до численности, с которой можно будет решать гораздо более широкий спектр проблем, — важнейшая задача организаторов. Результат будет зависеть от выбранной стратегии. Хочу лишь отметить, что постоянная эскалация, чередование форматов, неожиданные ходы и «сюрпризы» для власти — ее ключевая часть. Такая «мерцающая» стратегия, временами похожая на игру, всегда привлекательна для молодежи, она не дает протесту «остыть».

Суд над Алексеем Навальным, по итогам которого его с большой долей вероятности отправят в колонию, состоится уже в ближайший вторник. То, как страна отреагирует на приговор, во многом предопределит развитие протестного движения в нашем отечестве.

Александр Рыклин, «Ежедневный журнал»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».