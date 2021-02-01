В Иерусалиме нашли древнюю монету с загадочной надписью 1.02.2021, 15:52

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Находка была сделана у подножия Храмовой горы.

Израильские археологи нашли редкую бронзовую монету времен восстания евреев Римской Иудеи против Римской империи.

Ученые датируют эту находку 132 г. н. э., когда произошло восстание евреев Римской Иудеи против Римской империи под руководством Саймона Бар Кохбы, пишет «Унина».

На одной стороне монеты изображение грозди винограда и надпись: "Второй год свободы Израиля». На оборотной стороне изображена пальма и надпись: "Иерусалим".

По мнению археологов Израильского управления антиквариата, это действительно исключительное открытие, поскольку никакой другой монеты с названием города в Иерусалиме никогда не было найдено.

Найденные в Израиле монеты времен восстания Бар-Кохбы помогли историкам составить карту конфликта, который произошел почти 1900 лет назад. Но среди 22 тыс. монет, которые были найдены в Иерусалиме, событиям конца конфликта посвящены лишь четыре.

По данным археологов Морана Хагби и доктора Джо Узиэль, монеты были завезены в Иерусалим римскими легионерами 10-го легиона, участвовавших в подавлении мятежа.

"Один из вопросов, который мы задаем себе, заключается в том, как эта монета попала в Иерусалим, поскольку сегодня мы знаем, что повстанцы не завоевали Иерусалим. Лагерь 10-го легиона находился в пределах Старого города Иерусалима, и некоторые говорят, что он находился к югу от Храмовой горы ", — отметил Хагби.

Ученые предположили, что римские легионеры собирали еврейские монеты в качестве сувениров.

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