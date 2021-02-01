Зеленский заявил, что не допустил бы потери Крыма 17 1.02.2021, 15:58

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Владимир Зеленский

фото: РБК УКРАИНА

Президент Украины считает, что вопрос полуострова должен быть в повестке дня переговоров в нормандском формате.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что не допустил бы аннексии Крыма Россией в 2014 году, если бы тогда был президентом. Такое заявление он сделал в интервью программе Axios на платформе HBO, перевод которого в понедельник, 1 февраля, опубликовал Офис президента.

Он отметил, что вопрос Крыма должен быть в повестке дня переговоров в нормандском формате, к которому президент хотел бы привлечь нового главу США Джо Байдена.

«Когда я приехал на первую встречу нормандского формата, я не понимал, почему мы не говорим о Крыме. Все партнеры сказали, что Крым не является аджендой. И это была договоренность еще с бывшим президентом (Петром Порошенко). Тогда я спросил партнеров и Россию: «Назовите ту площадку, где есть адженда говорить о Крыме. Или вы хотите сказать, что мы должны поставить крест на Крыме и не вспоминать, что это наша территория? Я как новый президент этого не могу себе позволить. Не хочу. И я это никогда не приму», - сказал Зеленский.

«И простите, если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда «зеленых человечков» не пустили. А если бы не пустили туда «зеленых человечков», то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины. Поэтому формат такой должен быть, я так считаю», - добавил он.

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