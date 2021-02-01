COVID-2021: Что происходит в белорусских школах 1.02.2021, 16:12

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Честные рассказы родителей школьников.

В марте прошлого года, изрядно помотавшись по свету, в Беларусь пришел COVID-19. Почти все контакты закрыли на карантин. Обучение хотели сделать дистанционным. Все это было почти год назад, пишет mspring.media. Что теперь?

Вирус очень сильно изменил наш привычный образ жизни. То, что казалось таким далеким и не про нас, вдруг оказалось совсем рядом. Новости из стран, где COVID унес тысячи жизней вышли на первые полосы, их читали все. И хотя мало кто понимал, что происходит на самом деле, люди в масках были везде — в транспорте, магазинах, в любых общественных местах. В воздухе висело легкое антисептическое амбре. Народ стал массово скупать маски, перчатки и антисептики.

Пик заболеваемости весной 2020 года пришелся на 29 апреля. В тот день было зарегистрировано 973 человека. Тогда же появилась домашняя самоизоляция для всех контактировавших с больным, а участковые и работники санстанции ежедневно проверяли, как человек эту самую изоляцию соблюдает. Раздавали подписки, грозили штрафом и делали тесты и предполагаемым больным, и их контактам.

Той же весной после долгих дебатов продлили школьные каникулы. Тогда же произошла и первая попытка перевести школьников на дистанционное обучение. Надо признать, что в IT-стране эта попытка с треском провалилась. Часть детей обучалась из дома, часть приходили на уроки.

Совместить занятия оказалось невозможно, вследствие чего нагрузка не педагогов возросла, а качество обучения точно не становилось лучше. Пока Министерство образования совещалось, как решить эту проблему, подошел к концу ученый год. Люди разъехались на летний период, ситуация с вирусом, на первый взгляд, поутихла.

А что сейчас?

Как же сейчас обстоит ситуация со школьниками, когда ежедневно по стране признают примерно по две тысячи новых заболевших в день? Некоторые родители согласились рассказать, как обстоят дела в их учебном учреждении на условиях анонимности.

Средняя школа №5 в Октябрьском районе Могилева. С журналистами разговаривает мама ученицы начальной школы. По её словам, в школе просят иметь в наличии не менее 3 масок.

Однако мало кто следит за тем, носит средства индивидуальной защиты ребенок или нет. Как утверждает родительница, в школе отчаянно не хватает антисептика

Если ещё в первые недели с момента введения масочного режима (ввели 5 ноября – прим.ред) наличие у детей масок и антисептика по классам проверяли, то потом проверки сошли на нет.

Есть и положительный момент: по словам матери, детям в начальной школе не дают бегать по коридорам, а походы в туалет рекомендованы во время урока.

Попытки оставить ребенка дома на дистанционном обучении были встречены в штыки и обернулись ежедневными звонками и неприятными намеками на то, что раз нет посещения школьных уроков, то администрации могут возникнуть серьезные вопросы.

Мама ученицы старшей школы из гимназии №2, как и предыдущая героиня, также утверждает, что у детей в школе маске есть. Однако носят они их крайне избирательно.

— В спортивном зале часто занимается не один класс, но детей в масках на уроке нет. Это понятно, бегать в маске действительно тяжело, но может тогда стоит хотя бы не объединять занятия? На уроках не все преподаватели в масках, что уж говорить о детях. Никто не обращает на это внимания. Хотя, на мой взгляд, в пик заболеваемости, педагоги могли бы уделить одну минуту времени в начале урока и напомнить о том, что надо себя беречь, менять маски и обрабатывать руки, — рассказала женщина.

Она также отметила, что в гимназии ограниченное количество антисептика для рук – «один на входе, другой в крыле для малышей».

Дистанционное обучение в гимназии технически возможно, но законом не предусмотрено.

Мама ученика из СШ №23 в Ленинском районе Могилева, в свою очередь, была возмущена тем, что закон, непонятно, правда, какой, не позволил закрыть класс на карантин, когда там заболела учительница. Тесты детям не делали даже при наличии температуры, мотивируя тем, что нет симптомов. А когда симптомы все же появились, сказали, что уже и не так это и необходимо. Все это время дети обязаны были посещать школу.

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