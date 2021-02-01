В одном из дворов Минска появилось граффити с легендарной Ниной Багинской 1.02.2021, 16:55

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Фотофакт.

Граффити с легендарной активисткой Ниной Багинской появилось в одном из дворов Минска, сообщает телеграм-канал «Хартии-97».

Напомним, что Нина Багинская в свои 73 года не пропускает ни одной акции протеста.

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