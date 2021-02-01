закрыть
1 февраля 2021, понедельник, 17:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В одном из дворов Минска появилось граффити с легендарной Ниной Багинской

  • 1.02.2021, 16:55
  • 1,260
В одном из дворов Минска появилось граффити с легендарной Ниной Багинской

Фотофакт.

Граффити с легендарной активисткой Ниной Багинской появилось в одном из дворов Минска, сообщает телеграм-канал «Хартии-97».

Напомним, что Нина Багинская в свои 73 года не пропускает ни одной акции протеста.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сопротивление – метод абсолютный
Сопротивление – метод абсолютный Ирина Халип
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік Барыс Хамайда
Уйти в прорыв и там остаться
Уйти в прорыв и там остаться Владимир Халип
История повторяется?
История повторяется? Леонид Невзлин