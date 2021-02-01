Акции солидарности с белорусами прошли в Берлине, Ганновере, Дрездене, Кельне

Германия с нами!

Сегодня - 177-ой день непрерывных протестов в Беларуси.

Акции солидарности с белорусским народом прошли в Берлине, Ганновере, Дрездене, Кельне, пишет телеграм-канал «Хартии-97».

Напомним, что вчера Беларусь вышла на воскресные протесты.

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