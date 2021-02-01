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В Литве подтвержден первый случай заболевания британским штаммом коронавируса

  • 1.02.2021, 17:30
В Литве подтвержден первый случай заболевания британским штаммом коронавируса

В Британии этот штамм уже стал доминирующим.

В Литве подтвержден случай заболевания британским штаммом коронавируса, сообщает Delfi со ссылкой на Минздрав Литвы.

"В конце декабря 2020 года у жительницы Вильнюса подтвердили COVID-19. 12 января 2021 года лаборатория НЦОЗ выслала образцы для исследования в Роттердам (Голландия). 27 января 2021 г. был получен ответ, что в Литве обнаружен штамм SARS-CoV-2 с мутацией B.1.1.7", – сказал представитель Минздрава Витаутас Бенюшис.

19 декабря британские службы подтвердили, что новый штамм может быстрее распространяться.

Выяснилось, что в Британии этот штамм стал доминирующим.

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