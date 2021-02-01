Карты, деньги, мошенники: белорусов продолжают разводить хитрыми схемами 1.02.2021, 17:42

Как не стать жертвой обманщиков.

Однако интернет-мошенники придумывают более хитрые, изощрённые схемы обмана. Взламывают странички с соцсетях, прикидываются банкирами или обещают решить вопросы за деньги.

«Какое водительское кресло? У меня даже авто нет»

Жертвой старой как мир, но действенной схемы обмана едва не стала читательница «Вечернего Гродно» Наталья Викторовна. Пенсионерке будто бы позвонили из Беларусбанка и попросили оплатить водительское кресло. Всё указывало на то, что на проводе настоящие сотрудники, однако женщину насторожили посторонние звуки, доносящиеся из телефона. Она положила трубку и на следующий день пошла в отделение банка. Там ей сказали, что никаких звонков на её имя не совершали.

— Ну какое водительское кресло? У меня даже автомобиля нет, — говорит пенсионерка. — Они звонили с номера, который начинается с +792, то есть небелорусского. При этом на экране телефона высветилась эмблема Беларусбанка, очень похожая на настоящую.

«Состояние мамы ухудшилось — помоги чем можешь!»

Новый способ обмана — взлом личных страничек в социальных сетях. Кто-то проник в аккаунт гродненки Натальи в Instagram и от её имени стал рассылать подписчикам сообщения, в которых Наталья просит срочно помочь маме. Была прикреплена фотография с номером карты, куда надо переводить деньги. «Состояние мамы ухудшилось — прошу, помоги, чем можешь!» — говорилось в сообщении.

— Слава Богу, с моей мамой всё в порядке, она жива-здорова. К счастью, многие мои подписчики заметили неладное, однако были и те, кто перечислил деньги. Сумма небольшая, однако от этого не легче, — признаётся девушка.

Отметим, что придумывают разные «трогательные» истории: например, могут собирать деньги на лечение ребёнка, которого сбила машина. Недавно трое гродненцев откликнулись на подобный призыв и перевели в общем около 200 рублей.

Набирает ход и «политическая» схема. Приходят сообщения, где парень-компьютерщик пишет, что работает с базами данных правонарушителей МВД, вы оказались в списках и скоро вас ждёт суд за участие в митинге. За 200 долларов он готов удалить оттуда фамилию.

За год украли более 740 тысяч рублей

В УВД облисполкома рассказали, что за 2020 год в Гродненской области было совершено 206 преступлений по статье «мошенничество». Суммарный ущерб от них — 740 тысяч 905 рублей. В этом году киберобманщики не остановились — с начала года пострадало 12 человек.

Один из самых распространённых способов — подставные звонки из банков, в которых просят предоставить данные карточек, отмечают в милиции. Появился новый способ: сначала звонят из банка и просят сообщить реквизиты карты. Если человек отказывается, ему звонит мнимый полковник из «органов», который под угрозой уголовной ответственности требует назвать необходимые данные, чтобы предотвратить хищение. После этого снова следует звонок из банка, и напуганный клиент всё рассказывает.

Кроме того, возник вид мошенничества, связанный с предложениями об аренде недвижимости. Берутся реальные фото квартир или домов и на специализированных сайтах вставляются в объявления о сдаче жилья. При общении с клиентами просят предоплату.

Как не стать жертвой мошенников

Не пишите ПИН-код на карточке и не храните бумажку с кодом рядом с ней.

Не передавайте незнакомым реквизиты банковской карты — 16-значный номер, сроки действия, коды CVV (три цифры на оборотной стороне карты). Никому не говорите код из СМС (в нём так и предупреждают: «Никому не сообщайте этот код»).

Сотрудники банка никогда не звонят, чтобы узнать данные карточки клиента (они у них есть), не обзванивают посредством мессенджеров, например через Viber. При входящем из банка особое внимание обратите на сочетание цифр телефонного номера: если оно нехарактерно для Беларуси, это мошенники.

Подставные сотрудники банка звонят, чтобы якобы сверить реквизиты карты. Но в таком случае любое действие происходит с личным участием и клиента приглашают прийти в отделение.

Если знакомый просит срочно оказать материальную помощь (на спасение ребёнка или лечение родных), перепроверьте информацию, просто позвоните ему. Если это невозможно, задайте несколько уточняющих вопросов, чтобы удостовериться: это тот, кого вы знаете.

При взломе страничек в соцсетях мошенники от имени ваших друзей или родственников просят сфотографировать обе стороны банковской карты. От «друзей» приходят СМС с запросом сведений по карточке. Не делайте этого.

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