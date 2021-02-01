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К общенациональной стачке присоединился водитель стройтреста

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  • 1.02.2021, 18:16
  • 1,452
К общенациональной стачке присоединился водитель стройтреста

Максим Новицкий выступил против беззакония.

К общенациональной стачке присоединился ещё один смелый человек, пишет телеграм-канал NEXTA. Новицкий Максим Владимирович, водитель стройтреста 3 СУ 95:

- Я против беззакония, творимого власть имущими. Против диктатора, захватившего власть силой. Он разрушил веру народа в закон и правосудие. Он разрушил экономику страны, разворовал и разворовывает дальше. Против налогов за «воздух», которые направлены только на то, чтобы обескровить народ. Против тирании и репрессий.

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