В Минске сожгли танк в знак протеста против бездействия армии 37 1.02.2021, 18:54

4,431

Неизвестный напомнил военным о присяге.

В Минске сожгли танк в знак протеста против бездействия армии. Состав с кучей военной техники недалеко от Степянки двигался в сторону Орши.

«Это Акт гражданского неповиновения! Танк Т72, 120-я дивизия. За молчание армии, которая давным давно должна была положить конец полномочиям «маршала» Саши 3%. Мы показали, что можем. Пусть ответят, с кем они, и кого они должны защищать!» - пишет автор видео.

В Минске сожгли танк в знак протеста против бездействия армии. Состав с военной техникой двигался в сторону Орши.



«За молчание армии, которая давным-давно должна была положить конец полномочиям «маршала» Саши 3%» - пишет автор видео.



Видео: https://t.co/r430GGeGRx pic.twitter.com/G54flBQXWu — charter97.org (@charter_97) February 1, 2021

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.