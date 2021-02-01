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В Польше с 1 февраля отменили некоторые карантинные ограничения

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  • 1.02.2021, 19:19
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В Польше с 1 февраля отменили некоторые карантинные ограничения
Фото: PAP

Разрешили работу магазинов в торговых центрах, а также - галерей, музеев и библиотек.

В Польше с 1 февраля незначительно послабили карантинные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщило издание Polsat News.

28 января министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил о продлении карантина до 14 февраля, но с некоторыми исключениями. В стране разрешили открыть магазины в торговых центрах, а также галереи, музеи и библиотеки. Они должны работать с соблюдением противоэпидемических норм.

Театры, кинотеатры и общественные центры останутся закрытыми.

Граждане по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м и масочный режим. Рестораны и кафе могут работать только навынос и на доставку.

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