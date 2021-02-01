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Партизаны Дзержинска и Новополоцка вышли на акцию с национальными флагами

  • 1.02.2021, 20:08
Партизаны Дзержинска и Новополоцка вышли на акцию с национальными флагами

Горожане протестуют ежедневно.

Партизаны Дзержинска и Новополоцка вышли на акцию с национальными флагами.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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