Военный переворот в Мьянме: что происходит 1.02.2021, 20:14

Фото: Shwe Paw Mya Tin / Reuters

Руководители правительства уже задержаны.

Военные Мьянмы взяли под контроль страну в условиях чрезвычайного положения, и, согласно сообщениям, государственный советник Аун Сан Су Чжи и другие руководители правительства уже задержаны, передает zn.ua.

Агентство Associated Press приводит несколько возможных причин, почему сейчас военные взяли страну под свой контроль.

В заявлении, которое было опубликовано на военном телеканале «Мявадди», приводится статья 417 Конституции страны, которая позволяет военным в чрезвычайных ситуациях принимать управление на себя. Диктор заявил, что коронавирусный кризис и неспособность правительства перенести ноябрьские выборы стали причинами чрезвычайной ситуации.

Военные разработали конституцию в 2008 году и сохраняют власть в соответствии с уставом за счет демократического гражданского правления. Правозащитники из Human Rights Watch охарактеризовали это положение как «механизм переворота в ожидании».

Конституция также оставляет ключевые министерства кабинета министров и 25% мест в парламенте для военных. Эта часть ограничивает полномочия гражданского правительства и исключает внесение поправок без поддержки военных.

Некоторые эксперты выразили недоумение по поводу того, почему военные нарушили статус-кво, но другие отметили надвигающуюся отставку генерала Мин Аунг Хлаинга, который был командующим вооруженными силами с 2011 года.

"Вокруг этого есть внутренняя военная политика, которая очень непрозрачна”, - сказал Ким Джоллифф, исследователь гражданских и военных отношений Мьянмы. "Это может отражать эту динамику и может быть своего рода переворотом внутри страны и его способом сохранения власти в армии".

Военные назначили вице-президента Мьин Све, бывшего военного офицера, главой правительства.

На ноябрьских выборах партия Су Чжи получила 396 из 476 мест в объединенной нижней и верхней палатах парламента. Избирательная комиссия подтвердила этот результат.

Но военные после выборов заявили, что были миллионы нарушений в списках избирателей из-за чего некоторые могли проголосовать дважды. Избирательная комиссия отклонила эти претензии военных неделю назад, заявив, что у них нет никаких доказательств.

Военный переворот произошел в день, который должен был стать первым в каденции нового парламента. Вместо этого Су Чжи и другие депутаты, которые должны были быть приведены к присяге, были задержаны.

Еще в одном сообщении на телеканале «Мявадди» говорилось, что военные проведут выборы после того, как годичное чрезвычайное положение закончится и передадут власть победителю.

Связь в стране почти перестала работать. В столице доступ к интернету и телефонной связи оказался заблокированным. Многие люди в других частях страны, у которых все еще есть доступ к интернету, обнаружили, что их учетные записи в социальных сетях приостановлены.

По всему Янгону, крупнейшему городу, установлены дорожные кордоны из колючей проволоки. Военные подразделения начали дежурить у правительственных зданий.

Горожане стоят в очередях у банкоматов и магазинах с продуктами питания. С некоторых магазинов и домов убрали символику партии Су Чжи “Национальная лига за демократию”, которые обычно украшают улицы и стены города.

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