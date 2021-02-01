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Гродно, Несвиж, Щучин и Брест вышли на протесты

  • 1.02.2021, 21:08
  • 1,189
Гродно, Несвиж, Щучин и Брест вышли на протесты

Фотофакт.

В регионах Беларуси продолжаются протесты.

Гродно, Несвиж, Щучин и Брест вышли с национальными флагами.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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