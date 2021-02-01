Актриса Купаловского театра: Сдаться сейчас – значит бросить людей в тюрьме на произвол судьбы 2 1.02.2021, 21:17

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Кристина Дробыш

Фото: Денис Дзюба / Belsat.eu

Кристина Дробыш остро переживает события белорусской революции.

О подсчете дней протеста, эмоциональных качелях и как со всем этим справиться. Об актуальности сказки о Чиполлино для белорусских реалий и жизни после увольнения из Купаловского театра. О белорусском языке и том, как можно растить ребенка в белорусском духе и как взрослым перейти на белорусский язык. Беседуем с актрисой Кристиной Дробыш. А также слушаем мощный монолог из спектакля «Я» в ее исполнении, пишет «Белсат».

Видео «Белсат»

Кристина Дробыш – актриса Купаловского театра, которая уволилась в августе 2020 года вместе с другими коллегами в знак протеста против действий властей.

Кристина остро переживает события белорусской революции. Ей не дает опустить руки мысль о людях, пострадавших от своеволия силовиков. Она просто не нашла бы себе места, если бы сдалась и бросила борьбу.

«Ведь я понимаю: люди сидят там, они не видят семей… Неизвестно чем все закончится: будут ли они живы, выйдут ли они. А я что тогда? Я не смею сдаться. Куда сдаваться? И что, если я сдамся… Я пытаюсь себе представить, что будет дальше. Я вот остановлюсь, замолчу, буду жить какой-то обычной жизнью… Я понимаю, что я себе не прощу этого», – объясняет Кристина.

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