США рассматривают ответ на ситуацию вокруг Навального 1.02.2021, 22:01

Энтони Блинкен

Фото: Reuters

Об этом заявил госсекретарь США Блинкен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил глубокую обеспокоенность в связи с насильственным подавлением протестных выступлений в России. Об этом глава Госдепартамента заявил в понедельник в интервью телеканалу NBC, передает «Голос Америки».

Глава внешнеполитического ведомства США сказал, что рассматривает то, каким должен стать ответ на ситуацию вокруг российского оппозиционного лидера Алексея Навального и на другие действия российского руководства. Среди этих действий – российское вмешательство в американские выборы, кибератака на компанию Solar Wind и предполагаемые вознаграждения со стороны России за убийство американских военных в Афганистане.

По словам Блинкена, администрация Байдена рассмотрит возможность введения новых санкций против России.

В интервью, посвященном ключевым международным вопросам, госсекретарь также указал на возможность введения новых санкций против Пхеньяна.

Коснувшись иранской проблемы, Блинкен отметил, что лишь недели будут отделять Тегеран от обладания материалом для создания ядерного оружия, если иранский режим будет по-прежнему обходить ограничения, обусловленные ядерным соглашением. Глава Госдепартамента подчеркнул при этом, что удерживаемые Ираном американцы должны быть безоговорочно освобождены вне зависимости от того, каким станет будущее соглашение с Тегераном по ядерной проблеме.

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