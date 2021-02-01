Василий Хомутовский: Белорусские офицеры сейчас не служат, а выслуживаются 5 1.02.2021, 22:05

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Василий Хомутовский

Фото: ФК «Динамо-Брест»

Бывший вратарь сборной Беларуси жестко высказался о белорусских военных и карателях.

Бывший вратарь сборной Беларуси и бывший тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский в интервью известному российскому футбольному блогеру КраСаве рассказал, что думает о своих коллегах.

— Некоторые футболисты мне рассказывали, что их вызывали по три раза спортивные директора и говорили: «Ну вы же всё понимаете». И вот эту фразу я слышу постоянно — от силовиков, от наших управленцев, — рассказал Хомутовский. — Футболисты молодцы, что не дрогнули, подписали единицы. Но те, которые подписали, я их не осуждаю, но я им больше руки не подам, потому что значит, что они подписались за насилие и то, что творится в стране.

Бывший вратарь также жестко высказался о белорусских силовиках.

— Есть хорошая фраза про офицеров: «Есть служить, а есть выслуживаться». Сейчас они не служат, а выслуживаются. У меня отец и мама служили в милиции, и в 90-х мы гордились, что родители защищают закон. А сейчас я не знаю, что они делают, — приводит его слова tut.by. — Скажу даже не про себя, а про людей, которых вижу у нас в стране. Люди потеряли уважение [к ним]. Сейчас милицейская форма, омоновская форма, вообще военная, она у людей вызывает страх, ненависть и злость. Ты [должен] защищать свой народ, но сейчас происходит все по-другому.

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