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Столичная Кунцевщина продолжает выходить против узурпатора

  • 1.02.2021, 23:04
  • 1,030
Столичная Кунцевщина продолжает выходить против узурпатора
иллюстрационное Фото

Фотофакт.

В столице продолжаются протесты.

Столичная Кунцевщина вышла против узурпатора.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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